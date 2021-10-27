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ТЭК 27.10.2021 18:28

Казахстан до конца года определится с маршрутом газопровода для газификации севера и востока страны

Министерство энергетики Казахстана до конца 2021 года выберет оптимальный маршрут прокладки газопровода для газификации севера и востока страны, сообщил первый замминистра энергетики Мурат Журебеков.

"В настоящее время у нас работает совместная рабочая группа с "Газпромом" и "КазТрансГазом", мы занимаемся расчетами, и в ближайшее время, до конца текущего года, у нас стоит задача по определению наиболее выгодного для нашей страны маршрута и газификации этих регионов (севера и востока - ИФ-К)", - сказал Журебеков на брифинге в среду.

"После того, как вариант будет определен, мы уже будем смотреть по источникам финансирования", - добавил он.

На минувшей неделе министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев во время встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком в Москве предложил РФ поставлять газ на север и восток Казахстана "на взаимоприемлемых условиях".

Новак сообщил, что правительство России готово активизировать переговорный процесс по этому вопросу, заинтересованным органам и компаниям будут даны соответствующие поручения.

Как сообщалось, "КазТрансГаз" и "Газпром" создали рабочую группу для проработки вопроса строительства газопровода из РФ на восток Казахстана по маршруту Барнаул - Рубцовск - Семипалатинск - Усть-Каменогорск. При этом предполагается строительство трубопровода-отвода в сторону Павлодарской области в районе Семипалатинска.

В феврале 2020 года сообщалось, что Казахстан и РФ продолжат переговоры о возможности прохождения газопровода "Силы Сибири 2" по территории Восточного Казахстана.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]