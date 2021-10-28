Боррель обвинил Газпром в политическом давлении на Молдавию по вопросу цены на газ

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что "Газпром"оказывает политическое давление на Молдавию вместо того, чтобы снизить цены на газ.
"Мы видим попытки "Газпрома" оказать политическое давление вместо снижения цены на газ. И мы согласились с премьер-министром по поводу позиции в вопросе потенциальных возможностей третьей стороны использовать энергоресурсы в качестве политического оружия. Газ - это товар, он продается и покупается, и не может быть использован как геополитическое оружие", - сказал Боррель в четверг на пресс-конференции после заседания совета по ассоциации ЕС-Молдавия. Заседание состоялось в Брюсселе с участием премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы.
"Евросоюз готов поддержать Молдавию в поисках выхода из сложившегося кризиса. Первый пример тому и первый шаг - объявленная помощь в 60 млн евро, что позволит молдавским властям поддержать наиболее уязвимые слои населения", - сказал Боррель.
"Конечно, это не решит проблему, но это первый шаг. И мы должны искать другие решения, не только финансируя разницу между прошлыми и текущими ценами, на которых настаивает "Газпром"... Решение, конечно не придет за счет европейского финансирования ценовой разницы. Есть и другие решения, такие, как диверсификация (молдавского газового рынка), повышение энергоэффективности и энергобезопасности за счет расширения источников поставок. Мы будем действовать по всем фронтам, чтобы помочь Молдавии. И гранты - это только первый шаг", - сказал Боррель.
При этом он заявил, что Молдавия должна продолжать переговоры с "Газпромом", чтобы добиться лучших цен на газ. "ЕС не может советовать Молдове, заключать контракт с "Газпромом" или нет", - сказал Боррель, отвечая на вопрос Financial Times о том, настаивает ли ЕС, чтобы Кишинев не заключал новый контракт с Газпромом".
Накануне FT написала, что в переговорах по газу Россия выдвигает Молдавии политические условия, предлагая отказаться от зоны свободной торговли с Евросоюзом и внедрения Третьего энергетического пакета.
"Мы не говорим молдавским друзьям, что им делать. Это суверенное государство. У них есть возможность торговаться, использовать прагматичный подход и добиться лучших условий с "Газпромом"... Газ - это не только проблема Молдавии, но в случае с Молдавией, здесь есть определенная политическая подоплека. Я говорю об использовании газа в качестве оружия - в отношении Молдавии повышение цен на газ связано с этим", - заявил Боррель.
Со своей стороны, Гаврилица сказала: "Мы выступаем за контракт, который сможем выполнять. Все это время мы были надежными партнерами "Газпрома" и теперь ожидаем прагматичных переговоров, сконцентрированных в экономической плоскости".
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