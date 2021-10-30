ОАЭ отзывают посла из Бейрута, рекомендуют подданным не посещать Ливан

Власти ОАЭ в субботу объявили, что отзывают на родину посла из Ливана, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".
Также власти рекомендовали подданным ОАЭ более не совершать поездки в Ливан.
Региональные СМИ отмечают, что таким образом ОАЭ стала четвертой страной региона, отозвавшей посла из Ливана. Так, накануне стало известно об аналогичном шаге Саудовской Аравии. Как сообщило издание Saudi Gazette, саудовские власти также запретили весь импорт товаров из Ливана.
Агентство Associated Press сообщало, что решение Эр-Рияда последовало после того, как в соцсетях появилась видеозапись заявления министра информации Ливана Джорджа Кордахи, который назвал войну в Йемене "агрессией со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ". Однако данные заявления он сделал до того, как в сентябре был выбран на этот пост.
Вслед за Эр-Риядом послов отозвали Бахрейн и Кувейт.
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