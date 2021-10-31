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Дальнее зарубежье 31.10.2021 15:33

Эрдоган и Байден договорились о создании механизма для укрепления отношений Анкары и Вашингтона

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден на встрече, которая состоялась в воскресенье "на полях" саммита G20 в Риме, отметили наличие воли для укрепления и развития двусторонних отношений, передает агентство Anadolu со ссылкой на Управление по связям при Администрации президента Турции.

"Лидеры двух стран достигли договоренности о создании соответствующего совместного механизма", - отмечается в сообщении управления.

Переговоры глав государств проходили в закрытом для прессы режиме и продлились около 1 часа 10 минут. В них принял участие также глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"В ходе встречи президентов были обсуждены шаги, которые необходимо предпринять в соответствии с общей перспективой увеличения объема двусторонней торговли. Эрдоган и Байден сделали акцент на альянсе с НАТО и стратегическом партнерстве, а также выразили удовлетворение взаимными шагами, предпринимаемыми в вопросе изменения климата", - сообщили в управлении.

В последний раз лидеры Турции и США встречались в очном формате "на полях" саммита НАТО в Брюсселе в июне.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]