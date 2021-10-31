Эрдоган и Байден договорились о создании механизма для укрепления отношений Анкары и Вашингтона

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден на встрече, которая состоялась в воскресенье "на полях" саммита G20 в Риме, отметили наличие воли для укрепления и развития двусторонних отношений, передает агентство Anadolu со ссылкой на Управление по связям при Администрации президента Турции.
"Лидеры двух стран достигли договоренности о создании соответствующего совместного механизма", - отмечается в сообщении управления.
Переговоры глав государств проходили в закрытом для прессы режиме и продлились около 1 часа 10 минут. В них принял участие также глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"В ходе встречи президентов были обсуждены шаги, которые необходимо предпринять в соответствии с общей перспективой увеличения объема двусторонней торговли. Эрдоган и Байден сделали акцент на альянсе с НАТО и стратегическом партнерстве, а также выразили удовлетворение взаимными шагами, предпринимаемыми в вопросе изменения климата", - сообщили в управлении.
В последний раз лидеры Турции и США встречались в очном формате "на полях" саммита НАТО в Брюсселе в июне.
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