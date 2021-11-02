Китай увеличил выпуск угля, цены стабилизировались - госкомитет

В Китае наблюдается значительное улучшение ситуации с поставками угля на фоне роста его производства, что способствовало стабилизации цен, сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ (NDRC).
По его данным, с середины октября среднесуточная добыча угля в стране превышала 11,5 млн тонн.
Котировки январских фьючерсов на энергетический уголь на товарной бирже Чжэнчжоу упали более чем вдвое по сравнению с пиковым уровнем середины октября и находятся сейчас ниже 920 юаней за тонну. При этом с декабря 2020 года до 19 октября их цена взлетела более чем втрое.
По мере уменьшения дефицита запасы топлива на основных угольных электростанциях страны восполняются, сообщает агентство "Синьхуа". Ожидается, что запасы угля на электростанциях страны превысят 110 млн тонн, что позволит обеспечить потребление в течение 20 дней.
"В последние дни суточная поставка угля на основные угольные электростанции превысила 8 млн тонн, при этом самый высокий показатель превысил 8,32 млн тонн, что является историческим максимумом", - говорится в сообщении NDRC.
По оценке аналитиков Commonwealth Bank of Australia, число провинций КНР со значительным дефицитом электроэнергии упало до двух в середине октября по сравнению с 18 в начале месяца. Эксперты учитывают районы, в которых спрос превышает предложение более чем на 10%, сообщает CNBC.
"Количество угольных электростанций с опасно малыми запасами угля (менее 7 дней) также уменьшилось на 90% за аналогичный период", - отмечают они.
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