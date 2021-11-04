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СНГ 04.11.2021 09:17

На борту упавшего под Иркутском Ан-12 были 9 человек - МЧС

Девять человек находились на борту самолета Ан-12, потерпевшего крушение в Иркутской области, сообщил первый замначальника главного управления МЧС по региону Андрей Рябоволов на заседании комиссии по ЧС в четверг.

"По уточненным данным, полученным от представителя авиакомпании "Гродно", на борту воздушного судна находилось девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающих груз. В ходе проведения поисково-спасательных работ были обнаружены погибшими шесть человек. Доставлены в Иркутское областное бюро судебно-медицинской экспертизы", - сказал Рябоволов.

Он добавил, что при взаимодействии с авиакомпанией установлены места проживания всех находившихся на борту граждан и их близких родственников.

"Из девяти человек четверо граждане Российской Федерации, трое - граждане Белоруссии и двое - граждане Украины. Взаимодействие с представителями консульств организовано", - сказал Рябоволов.

По его данным, к ликвидации последствий крушения самолета привлечены 296 человек и 76 единиц техники.

Как сообщалось, вечером в среду Ан-12 потерпел крушение в 7 км от Иркутска, вблизи села Пивовариха. Самолет летел по маршруту Кепервеем-Якутск-Иркутск. Борт занимался перевозкой продуктов и товаров народного потребления в Чукотский автономный округ и возвращался в аэропорт базирования.

Расследуется уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Среди версий ЧП следствие рассматривает ошибку пилотирования, погодные условия и техническую неисправность судна.

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Тэги: РОССИЯ, ИРКУТСК, САМОЛЕТ, ЭКИПАЖ, МЧС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]