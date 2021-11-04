Квота Азербайджана по добыче нефти в рамках ОПЕК+ в декабре увеличится на 7 тыс. б/с - до 654 тыс. б/с - Минэнерго

Азербайджан в декабре 2021 года увеличит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 7 тыс. б/с - до 654 тыс. б/с, говорится в сообщении Министерства энергетики страны.
"Азербайджан поддержал решение министров ОПЕК+ на 22-ом заседании об увеличении в декабре добычи нефти на 400 тыс. б/с. В соответствии с этим решением, Азербайджан увеличит добычу нефти в декабре еще на 7 тыс. б/с - до 654 тыс. б/с", - говорится в сообщении ведомства.
Минэнерго отмечает, что с увеличением на 7 тыс. б/с суточной добычи в следующем месяце, общий уровень сокращения нефтедобычи страной в декабре от показателя октября 2018 года составит 64 тыс. б/с.
"Сегодняшнее решение ОПЕК+, как и всегда, было принято на основе консенсуса и базируется на фактах, исследованиях и анализах", - заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, слова которого приводит пресс-служба Минэнерго.
Следующее заседание ОПЕК+ состоится 2 декабря 2021 года.
Н.Аббасова
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