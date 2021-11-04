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ТЭК 04.11.2021 20:09

Квота Азербайджана по добыче нефти в рамках ОПЕК+ в декабре увеличится на 7 тыс. б/с - до 654 тыс. б/с - Минэнерго

Азербайджан в декабре 2021 года увеличит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 7 тыс. б/с - до 654 тыс. б/с, говорится в сообщении Министерства энергетики страны.

"Азербайджан поддержал решение министров ОПЕК+ на 22-ом заседании об увеличении в декабре добычи нефти на 400 тыс. б/с. В соответствии с этим решением, Азербайджан увеличит добычу нефти в декабре еще на 7 тыс. б/с - до 654 тыс. б/с", - говорится в сообщении ведомства.

Минэнерго отмечает, что с увеличением на 7 тыс. б/с суточной добычи в следующем месяце, общий уровень сокращения нефтедобычи страной в декабре от показателя октября 2018 года составит 64 тыс. б/с.

"Сегодняшнее решение ОПЕК+, как и всегда, было принято на основе консенсуса и базируется на фактах, исследованиях и анализах", - заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, слова которого приводит пресс-служба Минэнерго.

Следующее заседание ОПЕК+ состоится 2 декабря 2021 года.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОПЕК+, КВОТА, ДЕКАБРЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]