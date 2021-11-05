ABA и Fintex Ассоциация Азербайджана расширяют сотрудничество

Ассоциация банков Азербайджана (ABA) и Fintex Ассоциация Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве.

«Меморандум предусматривает усиление взаимодействия между двумя ассоциациями, организацию совместных конференций по вопросам цифровых платежей и экосистемы fintex, скоординированную деятельность в вопросах развития цифровых платежей и обеспечения их безопасности и по другим направлениям», - сообщает ABA.

Р.Ахмедов