Золотовалютные резервы Белоруссии увеличились на $89,8 млн до $8,5 млрд - Нацбанк

Международные резервные активы Белоруссии на 1 ноября, по предварительным данным, составили $8,549,7 млрд (в эквиваленте), за октябрь золотовалютные резервы увеличились на $89,8 млн.

"За октябрь 2021 года золотовалютные резервы увеличились на $89,8 млн (на 1,1%) после снижения в сентябре на $36,8 млн (на 0,4%)", - говорится в сообщении на сайте Национального банка Белоруссии в пятницу.

В сообщении регулятора отмечается, что "рост уровня золотовалютных резервов в октябре в основном обусловлен покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", а также увеличением стоимости монетарного золота".

"При этом в октябре правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $175 млн", - уточняется в сообщении.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6 млрд.