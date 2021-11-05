Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9638 RUR   0.0237 GBR   2.2941 TRY   0.1751

Цена на нефть

02.11 $/bbl   WTI 83.91 -0.14 Brent 84.72 0.01

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 05.11.2021 12:40

Золотовалютные резервы Белоруссии увеличились на $89,8 млн до $8,5 млрд - Нацбанк

Международные резервные активы Белоруссии на 1 ноября, по предварительным данным, составили $8,549,7 млрд (в эквиваленте), за октябрь золотовалютные резервы увеличились на $89,8 млн.

"За октябрь 2021 года золотовалютные резервы увеличились на $89,8 млн (на 1,1%) после снижения в сентябре на $36,8 млн (на 0,4%)", - говорится в сообщении на сайте Национального банка Белоруссии в пятницу.

В сообщении регулятора отмечается, что "рост уровня золотовалютных резервов в октябре в основном обусловлен покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", а также увеличением стоимости монетарного золота".

"При этом в октябре правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $175 млн", - уточняется в сообщении.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЗВР, РОСТ


Похожие новости


ЗВР Белоруссии в январе сократились на 11,5% до $6,5 млрд Приватизация безопаснее кредитов, уверен премьер Белоруссии

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]