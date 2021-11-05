Жапаров предложил мировому сообществу оказать помощь Афганистану

Президент Киргизии Садыр Жапаров с главами делегаций стран Центральной Азии и вице-президентом Еврокомиссии обсудил региональную безопасность, в том числе ситуацию в Афганистане, сообщает в пятницу его пресс-служба.
"Ситуация в Афганистане сейчас тревожит не только регион, но и весь мир. Со стороны отдельных международных структур прогнозируется ухудшение гуманитарной ситуации в Афганистане", - сказал Жапаров.
Глава Киргизии предложил оказать помощь Афганистану. "В это сложное время афганский народ нуждается в нашей помощи", - отметил он.
Кроме того, Жапаров заявил об открытости Киргизии к предложениям европейских коллег - в случае необходимости предпринять усилия по преодолению гуманитарного кризиса в Афганистане.
В свою очередь вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис отметил, что форум "ЕС -Центральная Азия" является важным этапом в региональной кооперации между Центральной Азией и Евросоюзом. Он добавил, что Евросоюз заинтересован в развитии сотрудничества между двумя регионами.
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