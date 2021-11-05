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СНГ 05.11.2021 20:27

Жапаров предложил мировому сообществу оказать помощь Афганистану

Президент Киргизии Садыр Жапаров с главами делегаций стран Центральной Азии и вице-президентом Еврокомиссии обсудил региональную безопасность, в том числе ситуацию в Афганистане, сообщает в пятницу его пресс-служба.

"Ситуация в Афганистане сейчас тревожит не только регион, но и весь мир. Со стороны отдельных международных структур прогнозируется ухудшение гуманитарной ситуации в Афганистане", - сказал Жапаров.

Глава Киргизии предложил оказать помощь Афганистану. "В это сложное время афганский народ нуждается в нашей помощи", - отметил он.

Кроме того, Жапаров заявил об открытости Киргизии к предложениям европейских коллег - в случае необходимости предпринять усилия по преодолению гуманитарного кризиса в Афганистане.

В свою очередь вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис отметил, что форум "ЕС -Центральная Азия" является важным этапом в региональной кооперации между Центральной Азией и Евросоюзом. Он добавил, что Евросоюз заинтересован в развитии сотрудничества между двумя регионами.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, АФГАНИСТАН, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]