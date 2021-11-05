Украина с начала 2021/22 МГ экспортировала 20,43 млн тонн зерновых и зернобобовых

Украина с начала 2021/2022 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 5 ноября экспортировала 20,43 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 19,3% выше показателей на аналогичную дату предыдущего МГ.

По данным информационно-аналитического портала АПК Украины, к настоящему времени экспортировано 12,82 млн тонн пшеницы (на 17,4% больше по сравнению с аналогичной датой 2020/2021МГ). С учетом введенного 19 октября министерством агрополитики и продовольствия ограничения на ее экспорт на уровне 25,3 млн тонн украинские экспортеры могут поставить на внешние рынки еще 12,48 млн тонн пшеницы (49,3% установленного лимита).

Помимо того, за указанный период Украина экспортировала 4,52 млн тонн ячменя (на 33,8% больше показателей на аналогичную дату 2020/2021МГ), 2,83 млн тонн кукурузы (на 2% больше) и 44,1 тыс. тонн муки (на 28,7% меньше).

На указанную дату также экспортировано 70 тыс. тонн ржи, что в 41 раз превышает показатель минувшего МГ.

Как сообщалось, Украина в 2020/2021МГ экспортировала 44,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в числе которых 16,64 млн тонн пшеницы, 23,08 млн тонн кукурузы, 4,23 млн тонн ячменя. Также на внешние рынки поставлено 126,9 тыс. тонн муки и 18,4 тыс. тонн ржи.

Помимо этого, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала 56,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.