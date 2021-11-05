Корабли ВМС США провели в Черном море учения вблизи Болгарии

Корабли ВМС США, зашедшие в Черное море, провели совместные учения с болгарским фрегатом "Горди", сообщил 6-й оперативный флот Соединенных Штатов.
В совместных действиях были задействованы ракетный эсминец USS Porter и флагман 6-го оперативного флота США командно-штабной корабль USS Mount Whitney.
Эсминец USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, вошел в Черное море 30 октября. Вслед за ним 4 ноября в Черное море зашел корабль USS Mount Whitney. К ним также присоединился корабль снабжения ВМС США - танкер USNS John Lenthall.
По данным Национального центра управления обороной РФ, российские военные сразу после захода американских кораблей в Черное начали за ними слежение.
Токаев поздравил Алиева с Днем Победы
Президент Азербайджана и представитель Госдепа США обменялись мнениями о перспективах расширения сотрудничества
Байрамов и Амреев обсудили подготовку к предстоящему саммиту Тюркского совета
Рост потребительских цен в ОЭСР в сентябре ускорился до 4,6%, базовая инфляция - до 3,2%
AZAL с 25 ноября начнет выполнять спецрейсы в Джидду
Airbus сократил поставки коммерческих самолетов в октябре до 36 единиц - минимума с февраля
В Азербайджане спад новых случаев COVID-19, скончались 26 человек
Pfizer сообщила об эффективных результатах исследования лекарства от COVID-19 в капсулах
Казахстанская «живая» вакцина от COVID-19 прошла испытания на лабораторных животных
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Поддержка возрождению Карабаха - вклад «Яркая Победа» от Yelo Bank
В Бакинской высшей школе нефти торжественно отметили День Победы
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии