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Дальнее зарубежье 05.11.2021 21:41

Корабли ВМС США провели в Черном море учения вблизи Болгарии

Корабли ВМС США, зашедшие в Черное море, провели совместные учения с болгарским фрегатом "Горди", сообщил 6-й оперативный флот Соединенных Штатов.

В совместных действиях были задействованы ракетный эсминец USS Porter и флагман 6-го оперативного флота США командно-штабной корабль USS Mount Whitney.

Эсминец USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, вошел в Черное море 30 октября. Вслед за ним 4 ноября в Черное море зашел корабль USS Mount Whitney. К ним также присоединился корабль снабжения ВМС США - танкер USNS John Lenthall.

По данным Национального центра управления обороной РФ, российские военные сразу после захода американских кораблей в Черное начали за ними слежение.

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Тэги: США, КОРАБЛИ, ЧЕРНОМОРЬЕ, БОЛГАРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]