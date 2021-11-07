Парламент Турции обсудит продление мандата на пребывание турецких военных в Азербайджане

Великое национальное собрание (парламент) Турции на будущей неделе обсудит вопрос продления мандата на пребывание турецких военных в Азербайджане, передает агентство Anadolu.

Законопроект за подписью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обсудят во вторник, 9 ноября, на пленарном заседании парламента.

Зампред парламентской фракции Партии справедливости и развития Турции Бюлент Туран сказал Anadolu, что в Анкаре заинтересованы в решении всех проблем в регионе.

"Законопроект по Азербайджану в прошлом году в парламенте поддержали все партии, кроме Демпартии народов (HDP). Надеюсь, в нынешнем году документ поддержат все партии, и мы сможем подчеркнуть, что Турция, ее армия, силы безопасности и государство рядом с азербайджанскими братьями", - сказал он.

Туран подчеркнул, что поддержка законопроекта по Азербайджану со стороны всех партий в парламенте очень важна в качестве посыла о единстве с братской и дружественной страной.

"В таких вопросах необходимо единство. Конечно, политическая полемика, споры могут иметь место, но некоторые вопросы должны оставаться вне этой полемики. Законопроект по Азербайджану - один из таких вопросов. Мы бы хотели, чтобы документ поддержали все без исключения партии", - сказал он.

Предложение президента Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан было одобрено на пленарном заседании парламента Турции 17 ноября 2020 года. Парламент разрешил отправку военных в Азербайджан сроком на один год для выполнения обязательств, вытекающих из положений Соглашения о стратегическом партнерстве и взаимной помощи между Турцией и Азербайджаном, с целью установления режима прекращения огня, предотвращения нарушений, обеспечения мира и стабильности в регионе и выполнения миссии Совместного центра по контролю за прекращением огня.