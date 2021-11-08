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Дальнее зарубежье 08.11.2021 23:55

Словакия усилила ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости COVID-19

Власти Словакии в понедельник усилили ограничительные меры, включая закрытие отелей, баров и ресторанов почти на половине территории страны на фоне рекордного всплеска новых случаев заболевания COVID-19, информирует Associated Press (AP).

Максимальное количество присутствующих на массовых мероприятиях сократили до 100 человек, при этом все они должны были пройти вакцинацию, ношение масок обязательно как в помещении, так и на улице, отмечает AP.

Эти меры затронут на 36 из 79 районов Словакии.

Агентство напоминает, что в стране за последнюю неделю зафиксировали три антирекорда по заболеваемости COVID-19. Самый высокий показатель зарегистрировали в четверг - 6805 случаев за сутки.

Около 80% словаков, которым нужна госпитализация, либо привиты частично, либо не привиты вообще.

Словакия - одна из стран Евросоюза, по которой сильнее всего ударил COVID-19. Также в стране наблюдается один из самых низких показателей вакцинации по Евросоюзу - полностью вакцинированы менее половины жителей страны.

По данным статистического портала Worldometer, с начала пандемии COVID-19 свыше 518 тыс. человек заболели коронавирусом, около 13 тыс. инфицированных скончались.

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Тэги: СЛОВАКИЯ, КОРОНАВИРУС, РОСТ, МЕРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]