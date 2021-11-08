Словакия усилила ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости COVID-19

Власти Словакии в понедельник усилили ограничительные меры, включая закрытие отелей, баров и ресторанов почти на половине территории страны на фоне рекордного всплеска новых случаев заболевания COVID-19, информирует Associated Press (AP).
Максимальное количество присутствующих на массовых мероприятиях сократили до 100 человек, при этом все они должны были пройти вакцинацию, ношение масок обязательно как в помещении, так и на улице, отмечает AP.
Эти меры затронут на 36 из 79 районов Словакии.
Агентство напоминает, что в стране за последнюю неделю зафиксировали три антирекорда по заболеваемости COVID-19. Самый высокий показатель зарегистрировали в четверг - 6805 случаев за сутки.
Около 80% словаков, которым нужна госпитализация, либо привиты частично, либо не привиты вообще.
Словакия - одна из стран Евросоюза, по которой сильнее всего ударил COVID-19. Также в стране наблюдается один из самых низких показателей вакцинации по Евросоюзу - полностью вакцинированы менее половины жителей страны.
По данным статистического портала Worldometer, с начала пандемии COVID-19 свыше 518 тыс. человек заболели коронавирусом, около 13 тыс. инфицированных скончались.
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