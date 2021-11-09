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Внешняя политика 09.11.2021 14:17

Глава МИД Азербайджана посетит Францию с рабочим визитом

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов направился с рабочим визитом во Францию, сообщает МИД Азербайджана.

«В рамках визита глава МИД Азербайджана примет участие в работе 41 сессии генеральной конференции ЮНЕСКО, а также проведет двухсторонние встречи с рядом официальных лиц», - отмечается в сообщении.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИД, ЮНЕСКО, ФРАНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]