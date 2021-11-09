Глава МИД Азербайджана посетит Францию с рабочим визитом

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов направился с рабочим визитом во Францию, сообщает МИД Азербайджана.

«В рамках визита глава МИД Азербайджана примет участие в работе 41 сессии генеральной конференции ЮНЕСКО, а также проведет двухсторонние встречи с рядом официальных лиц», - отмечается в сообщении.

Б.Рустамбеков