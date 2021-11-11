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Регион 11.11.2021 13:12

Карантин в Армении продлен до 20 июня 2022 года

В Армении продлен режим карантина из-за пандемии коронавируса на шесть месяцев, до 20 июня 2022 года.

Соответствующее решение правительство приняло в четверг.

Карантин, который должен был завершиться 20 декабря, предусматривает особый режим въезда и выезда в страну, правила самоизоляции.

В Армении в течение последних дней наблюдается рост заболеваемости. В частности, в среднем ежедневно вирусом COVID-19 заражаются 2 тыс. человек, умирают 35-75 человек.

Из почти трехмиллионного населения страны вакцинированы чуть более 700 тыс. человек.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что эпидемиологическая обстановка в Армении из-за коронавируса крайне напряженная, но власти не намерены объявлять локдаун.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАНТИН, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]