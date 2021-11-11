Карантин в Армении продлен до 20 июня 2022 года

В Армении продлен режим карантина из-за пандемии коронавируса на шесть месяцев, до 20 июня 2022 года.
Соответствующее решение правительство приняло в четверг.
Карантин, который должен был завершиться 20 декабря, предусматривает особый режим въезда и выезда в страну, правила самоизоляции.
В Армении в течение последних дней наблюдается рост заболеваемости. В частности, в среднем ежедневно вирусом COVID-19 заражаются 2 тыс. человек, умирают 35-75 человек.
Из почти трехмиллионного населения страны вакцинированы чуть более 700 тыс. человек.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что эпидемиологическая обстановка в Армении из-за коронавируса крайне напряженная, но власти не намерены объявлять локдаун.
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