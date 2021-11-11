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11.11.2021 17:38

Пресс-релиз

12 ноября в 12:00 часов в рамках Клуба Дружбы Народов Азербайджана и России состоится беседа активистов клуба с делегацией из Российской Федерации. В состав делегации войдут Сергей Александрович Марков – директор Института политических исследований, Игорь Юрьевич Коротченко – главный редактор журнала «Национальная оборона», Алексей Александрович Журавлев – депутат Госдумы от ЛДПР, первый заместитель председателя Комитета по обороне и другие.

Тема беседы «Развитие азербайджано-российских отношений на современном этапе».

Приглашаем принять участие в мероприятии, а также просим поддержать информационно!

📍 Адрес: Проспект Ходжалы, д.20.

📍 Телефон для справок: +994 12 496 45 00.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике

И.Х.Зиннуров

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]