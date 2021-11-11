Пресс-релиз

12 ноября в 12:00 часов в рамках Клуба Дружбы Народов Азербайджана и России состоится беседа активистов клуба с делегацией из Российской Федерации. В состав делегации войдут Сергей Александрович Марков – директор Института политических исследований, Игорь Юрьевич Коротченко – главный редактор журнала «Национальная оборона», Алексей Александрович Журавлев – депутат Госдумы от ЛДПР, первый заместитель председателя Комитета по обороне и другие.

Тема беседы «Развитие азербайджано-российских отношений на современном этапе».

Приглашаем принять участие в мероприятии, а также просим поддержать информационно!

📍 Адрес: Проспект Ходжалы, д.20.

📍 Телефон для справок: +994 12 496 45 00.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике

И.Х.Зиннуров