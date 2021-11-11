Пресс-релиз

12 ноября в 12:00 часов в рамках Клуба Дружбы Народов Азербайджана и России состоится беседа активистов клуба с делегацией из Российской Федерации. В состав делегации войдут Сергей Александрович Марков – директор Института политических исследований, Игорь Юрьевич Коротченко – главный редактор журнала «Национальная оборона», Алексей Александрович Журавлев – депутат Госдумы от ЛДПР, первый заместитель председателя Комитета по обороне и другие.
Тема беседы «Развитие азербайджано-российских отношений на современном этапе».
Приглашаем принять участие в мероприятии, а также просим поддержать информационно!
📍 Адрес: Проспект Ходжалы, д.20.
📍 Телефон для справок: +994 12 496 45 00.
Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике
И.Х.Зиннуров
Запуск Зангезурского коридора положительно скажется на региональном экономическом сотрудничестве - Байрамов
Баку и ЮНЕСКО согласовали ряд сложных вопросов для осуществления миссии в Карабах - Байрамов
Байрамов обсудил с Мирзояном и сопредседателями МГ ОБСЕ нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
Российские компании на следующей неделе обсудят в Баку возможности выхода на рынок Азербайджана
ОПЕК сохранил оценку роста поставок нефти из стран не-ОПЕК на 2021г и 2022г
ОПЕК снизил оценку темпа роста спроса на нефть в 2021г на 160 тыс. б/с, в т.ч. из-за высоких цен на энергию, на 2022г оценка неизменна
Число беженцев, перемещенных лиц в мире превысило 84 млн человек - ООН
В Азербайджане спад случаев COVID-19, скончались 30 человек
Мировое сообщество рискует не справиться с задачей сдержать рост температур на Земле на уровне 1,5 градусов по Цельсию - генсек ООН
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ОАЭ и Бахрейн первые проводят с Израилем военно-морские учения
Власти Узбекистана организовали пять специальных поездов для вывоза своих граждан из России
Пекин и Токио обсудили ситуацию в Восточно-Китайском море, призвали друг друга воздержаться от дестабилизирующих шагов
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог