Международное рейтинговое агентствоFitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Азербайджана ("РДЭ") в иностранной валюте на уровне "BB +", прогноз – "Стабильный", говорится в сообщении агентства.

"Рейтинг поддерживается очень сильным внешним балансом Азербайджана, низким уровнем государственного долга и высокой финансовой гибкостью за счет крупных активов суверенного фонда благосостояния", - отмечается в сообщении.

В агентстве указывают, что "большие внешние буферные резервы Азербайджана" были сохранены во время пандемии коронавируса COVID-19 и поддерживаются более высокими ценами на нефть. Так, суверенные активы в иностранной валюте выросли до $51,2 млрд на конец III квартала 2021 года с $49,9 млрд на конец 2020 года.

Fitch прогнозирует, что в 2021 году текущий счет платежного баланса Азербайджана вернется к профициту в размере 7,9% ВВП по сравнению с прошлогодним дефицитом в 0,5%, а затем сократится до среднего значения в 5,3% в 2022-2023 годах, в основном за счет более низкой прогнозируемой средней цены на нефть в размере $55 за баррель в 2022 году и $53 за баррель в 2023 году по сравнению с $63 за баррель в текущем году.

А.Салаева