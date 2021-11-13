Рост ВВП Азербайджана в 2021 году составит 4,9%, инфляция - 7,6% - Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост ВВП Азербайджана на уровне 4,9% в 2021 году после спада на 4,3% в 2020 году, говорится в сообщении агентства.
"Рост будет обусловлен восстановлением ненефтяного сектора и развертыванием процесса вакцинации населения от коронавируса COVID-19", - отмечается в сообщении.
По прогнозам агентства, рост ВВП Азербайджана замедлится до 2,9% в 2022 году и до 2,3% - в 2023 году на фоне "устойчивого снижения добычи нефти на стареющих месторождениях, что почти компенсируется ростом в газовом секторе".
В Fitch отмечают, что инфляция в стране выросла до 8,5% в сентябре с 4,3% в апреле из-за повышения цен на продукты питания, транспортные и административные услуги. Агентство прогнозирует инфляцию на уровне 7,6% по итогам 2021 года и 4,3% - 2022 года.
По оценкам агентства, Центробанк Азербайджана продолжит повышать процентную ставку. В частности, эксперты Fitch прогнозируют ее повышение на 50 базисных пунктов - до 7,5%.
А.Салаева
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