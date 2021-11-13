Марков: Россия всегда признавала, что Карабах - это территория Азербайджана

Карабахский конфликт завершен и никем в международном сообществе не оспаривается, что Карабах - это территория Азербайджана, заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

"Карабахский конфликт завершен и никем не оспаривается, что это - территория Азербайджана", - сказал Марков в субботу на конференции "Проблемы укрепления мира на Южном Кавказе" в городе Шуша.

По его словам, РФ сыграла огромную роль в том, чтобы на Южный Кавказ пришел мир. "Россия с пониманием отнеслась в тому, что Азербайджан за 44 дня сам выполнил резолюции Совбеза ООН. РФ всегда признавала, что Карабах - это территория Азербайджана".

Марков отметил, что трехстороннее заявление лидеров Азербайджана, РФ и Армении от 9 ноября 2020 года выгодно всем сторонам. "Для Армении этот договор позволил избежать гибели тысяч военных. Азербайджан, подписав документ, смог вернуть три района без войны", - отметил он.

"Сейчас надо думать о постконфликтном восстановлении. Роль РФ в этом процессе - помочь народам Южного Кавказа двигаться к миру, восстановлении экономического сотрудничества через разблокировку транспортных коммуникаций", - добавил он.

Эксперт подчеркнул, что власти Азербайджана обладают политической волей для восстановления освобожденных территорий. При этом в регионе еще предстоит решить ряд проблем. В частности, это делимитация и демаркация границы между Азербайджаном и Армений, пресечение экстремизма, отметил он.

А.Азизов