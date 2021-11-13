Армению необходимо принудить к выполнению обязательств по Карабаху – Коротченко

Армения должна начать выполнение условий трехсторонних договоренностей, в связи с этим нужно оказать давление на Ереван, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Необходимо оказать давление на Армению с тем, чтобы она выполнила условия трехсторонних договоренностей", - заявил Коротченко в субботу в Шуше на конференции "Проблемы укрепления мира на Южном Кавказе".

Кроме того, по мнению российского эксперта, Ереван должен приступить к переговорам по делимитации и демаркации границ, а также представить Баку карты минных полей.

"Давление может быть оказано как политическими, так и экономическими инструментами", - отметил Коротченко.

А.Азизов