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Карабах 13.11.2021 17:01

Армению необходимо принудить к выполнению обязательств по Карабаху – Коротченко

Армения должна начать выполнение условий трехсторонних договоренностей, в связи с этим нужно оказать давление на Ереван, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Необходимо оказать давление на Армению с тем, чтобы она выполнила условия трехсторонних договоренностей", - заявил Коротченко в субботу в Шуше на конференции "Проблемы укрепления мира на Южном Кавказе".

Кроме того, по мнению российского эксперта, Ереван должен приступить к переговорам по делимитации и демаркации границ, а также представить Баку карты минных полей.

"Давление может быть оказано как политическими, так и экономическими инструментами", - отметил Коротченко.

А.Азизов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]