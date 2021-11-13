ВС Армении совершили очередную провокацию в направлении Кельбаджарского района – Минобороны Азербайджана

13 ноября подразделения ВС Армении в очередной раз совершили провокацию в направлении Кельбаджарского района Азербайджана, говорится в сообщении Министерства обороны АР.
"Начиная с полудня 13 ноября ВС Армении со своих позиций в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района обстреливают позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зейлик Кельбаджарского района Азербайджана из огнестрельного оружия различного калибра, снайперских винтовок и гранатометов. Подразделения азербайджанской армии принимают адекватные меры для предотвращения провокации противоположной стороны, в настоящий момент стрельба в этом направлении продолжается", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.
Среди личного состава азербайджанской армии потерь нет.
Оперативная ситуация находится под контролем подразделений ВС Азербайджана.
А.Салаева
Два спутника связи будут запущены с Байконура 6 декабря
SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink
Решение о привлечении Украины к процессу сертификации "Северного потока 2" пока не вынесено - немецкий регулятор
Тамбурин фронтмена группы Oasis продали на аукционе за 3,6 тыс. фунтов
В Азербайджане 44% населения полностью привито от COVID-19
В Азербайджане зафиксировано снижение новых случаев COVID-19
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Грузинская оппозиция на акции в Тбилиси требовала освобождения Саакашвили и назначения досрочных выборов в парламент
Хорошая сделка по ядерной программе требует эффективной отмены санкций против Ирана – Глава МИД
Из-за загрязненного воздуха в Дели не будут работать школы, госслужащие переведены на "удаленку"
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
17 выпускников Бакинской высшей школы нефти были приняты на работу в Тресте Neftqaztikinti SOCAR
Проведена презентация Акселерационного центра "SABAH.lab" для студентов Бакинской высшей школы нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог