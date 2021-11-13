ВС Армении совершили очередную провокацию в направлении Кельбаджарского района – Минобороны Азербайджана

13 ноября подразделения ВС Армении в очередной раз совершили провокацию в направлении Кельбаджарского района Азербайджана, говорится в сообщении Министерства обороны АР.

"Начиная с полудня 13 ноября ВС Армении со своих позиций в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района обстреливают позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зейлик Кельбаджарского района Азербайджана из огнестрельного оружия различного калибра, снайперских винтовок и гранатометов. Подразделения азербайджанской армии принимают адекватные меры для предотвращения провокации противоположной стороны, в настоящий момент стрельба в этом направлении продолжается", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Среди личного состава азербайджанской армии потерь нет.

Оперативная ситуация находится под контролем подразделений ВС Азербайджана.

А.Салаева