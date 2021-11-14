Минобороны: ВС Армении предприняли очередную попытку обострить ситуацию на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Азербайджана заявляет о намерениях армянской стороны обострить ситуацию на госгранице.
"С целью обострения ситуации Вооруженные силы Армении предприняли попытку устроить очередную провокацию на армяно-азербайджанской государственной границе на территории Лачинского района Азербайджана. Так, начиная с утра 14 ноября, подразделения азербайджанской армии наблюдали за тем, как группа личного состава и техники ВС Армении сосредотачивается в направлении лачинского участка госграницы и готовится к осуществлению провокации. Частями азербайджанской армии были приняты безотлагательные меры в соответствии с оперативной обстановкой по заранее определенному плану. В результате военнослужащие противоположной стороны были вынуждены покинуть эту территорию. В настоящее время оперативная ситуация находится под контролем ВС Азербайджана", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
А.Салаева
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