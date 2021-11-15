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Финансы 15.11.2021 12:38

Искендеров возглавил НС Naxcivanbank

Акционеры ОАО "Naxcivanbank" осуществили назначения в наблюдательный совет (НС), правление и в Аудиторский комитет, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

«Асадилла Искендеров назначен на должность председателя Наблюдательного совета банка вместо Васифа Казимова. Бахарханым Талибова и Рифат Махмудов назначены на должности членов совета вместо Алидадаша Бабаева и Хураман Мирджавадовой», - отмечается в информации.

Согласно данным, Наим Джахидзаде назначен председателем комитета по аудиту на место Исмаила Рзаева, членов комитета - Акбара Зейналова и Али Алиева - заменили Раджаб Джафарли и Анар Абузарли.

Кроме того, банк расширил состав правления. Так, главные администраторы по информационной службе и управлению рисками Мурад Гасанлы и Рафик Халилов назначены новыми заместителями председателя правления.

Naxcivanbank получил лицензию на деятельность в августе 2008 года, является единственным региональным банком страны. Акционерами банка являются физические лица.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: NAXCIVANBANK, РУКОВОДСТВО, НАЗНАЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]