Искендеров возглавил НС Naxcivanbank

Акционеры ОАО "Naxcivanbank" осуществили назначения в наблюдательный совет (НС), правление и в Аудиторский комитет, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
«Асадилла Искендеров назначен на должность председателя Наблюдательного совета банка вместо Васифа Казимова. Бахарханым Талибова и Рифат Махмудов назначены на должности членов совета вместо Алидадаша Бабаева и Хураман Мирджавадовой», - отмечается в информации.
Согласно данным, Наим Джахидзаде назначен председателем комитета по аудиту на место Исмаила Рзаева, членов комитета - Акбара Зейналова и Али Алиева - заменили Раджаб Джафарли и Анар Абузарли.
Кроме того, банк расширил состав правления. Так, главные администраторы по информационной службе и управлению рисками Мурад Гасанлы и Рафик Халилов назначены новыми заместителями председателя правления.
Naxcivanbank получил лицензию на деятельность в августе 2008 года, является единственным региональным банком страны. Акционерами банка являются физические лица.
Х.Насирзаде
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