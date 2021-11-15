Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9479 RUR   0.0234 GBR   2.283 TRY   0.1692

Цена на нефть

12.11 $/bbl   WTI 80.79 -0.80 Brent 82.17 -0.70

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 15.11.2021 16:23

МИД Азербайджана о ситуации на границе с Арменией: Азербайджанские военные несут службу на суверенной территории Азербайджана

Азербайджанские военные несут службу на суверенных территориях Азербайджана, заявила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя текущую ситуацию на азербайджано-армянской границе.

«В ответ на недавние провокации со стороны Армении, Азербайджан принимает соответствующие меры. Азербайджанские военные несут службу на суверенных территориях страны», - говорится в заявлении Абдуллаевой, которая таким образом прокомментировала заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что якобы азербайджанские военные вторглись на армянскую территорию.

Она добавила, что «ответственность за нынешнюю напряженность на азербайджано-армянской границе лежит на военно-политическом руководстве Армении».

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АБДУЛЛАЕВА, АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА


Похожие новости


Заявления Мирзояна показывают, что Ереван не готов к политике соседства - МИД Азербайджана МИД Армении все еще страдает синдромом «нарушения памяти» - МИД Азербайджана Азербайджан призывает Армению принять новые реалии в регионе и начать переговоры по делимитации границ – МИД Азербайджан поддерживает предложения о проведении делимитации границы с Арменией, но с соблюдением территориальной целостности - МИД Провокация армянских военных на границе с Азербайджаном является нарушением Ереваном трехсторонних заявлений – Абдуллаева Армения в вопросе Карабаха продолжает исходить из своих «узких политических интересов» - МИД Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]