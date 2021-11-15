МИД Азербайджана о ситуации на границе с Арменией: Азербайджанские военные несут службу на суверенной территории Азербайджана

Азербайджанские военные несут службу на суверенных территориях Азербайджана, заявила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя текущую ситуацию на азербайджано-армянской границе.

«В ответ на недавние провокации со стороны Армении, Азербайджан принимает соответствующие меры. Азербайджанские военные несут службу на суверенных территориях страны», - говорится в заявлении Абдуллаевой, которая таким образом прокомментировала заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что якобы азербайджанские военные вторглись на армянскую территорию.

Она добавила, что «ответственность за нынешнюю напряженность на азербайджано-армянской границе лежит на военно-политическом руководстве Армении».

Э.Шафиев