Google инвестирует $730 млн в Австралию в следующие пять лет

Американская Google, входящая в холдинг Alphabet Inc., планирует инвестировать в развитие операций в Австралии 1 млрд австралийских долларов ($730 млн) в течение пяти лет.

Компания намерена развивать цифровую инфраструктуру в Австралии, фокусируясь на "облачных" проектах, заявил главный исполнительный директор Google Сундар Пичаи. Кроме того, Google планирует построить первый научно-исследовательский центр в этой стране и готовится заключить партнерство с национальным научным агентством Австралии.

Экономический анализ, проведенный Google, показал, что инвестиции позволят создать более 6 тыс. новых рабочих мест в стране.

"Австралия может поддержать новую глобальную волну инноваций, внедрение технологий для улучшения качества жизни, создания рабочих мест и прогресса", - заявил Пичаи.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал решение Google признаком уверенности компании в восстановлении экономики страны от последствий пандемии COVID-19. Ранее в этом году правительство страны опубликовало экономическую стратегию, в соответствии с которой Австралия к 2030 году должна стать ведущей цифровой экономикой.

Google работает в Австралии с 2002 года, и, например, платформа Google Maps была разработана именно в этой стране.