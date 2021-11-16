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Финансы 16.11.2021 12:43

Google инвестирует $730 млн в Австралию в следующие пять лет

Американская Google, входящая в холдинг Alphabet Inc., планирует инвестировать в развитие операций в Австралии 1 млрд австралийских долларов ($730 млн) в течение пяти лет.

Компания намерена развивать цифровую инфраструктуру в Австралии, фокусируясь на "облачных" проектах, заявил главный исполнительный директор Google Сундар Пичаи. Кроме того, Google планирует построить первый научно-исследовательский центр в этой стране и готовится заключить партнерство с национальным научным агентством Австралии.

Экономический анализ, проведенный Google, показал, что инвестиции позволят создать более 6 тыс. новых рабочих мест в стране.

"Австралия может поддержать новую глобальную волну инноваций, внедрение технологий для улучшения качества жизни, создания рабочих мест и прогресса", - заявил Пичаи.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал решение Google признаком уверенности компании в восстановлении экономики страны от последствий пандемии COVID-19. Ранее в этом году правительство страны опубликовало экономическую стратегию, в соответствии с которой Австралия к 2030 году должна стать ведущей цифровой экономикой.

Google работает в Австралии с 2002 года, и, например, платформа Google Maps была разработана именно в этой стране.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, GOOGLE, ИНВЕСТИЦИИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]