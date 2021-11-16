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АПК 16.11.2021 17:27

Фьючерсы на кофе арабика в Нью-Йорке достигли максимума с января 2012 года

Кофе сорта арабика во вторник подорожал до максимума с января 2012 года на фоне сбоев в поставках, пишет Trading Economics.

Цена фьючерсов в ходе торгов на Нью-йоркской бирже ICE Futures остаются выше $2,2 за фунт.

Минсельхоз США (USDA) в своем последнем докладе спрогнозировал дальнейший рост мирового производства и потребления кофе и сообщил, что запасы на складах, которые отслеживает ICE, продолжают снижаться.

Цены, вероятно, останутся на высоком уровне на фоне повышенных затрат на перевозки, высокой стоимости удобрений и сохраняющегося дефицита рабочей силы.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КОФЕ, ЦЕНЫ, РЕКОРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]