Фьючерсы на кофе арабика в Нью-Йорке достигли максимума с января 2012 года

Кофе сорта арабика во вторник подорожал до максимума с января 2012 года на фоне сбоев в поставках, пишет Trading Economics.

Цена фьючерсов в ходе торгов на Нью-йоркской бирже ICE Futures остаются выше $2,2 за фунт.

Минсельхоз США (USDA) в своем последнем докладе спрогнозировал дальнейший рост мирового производства и потребления кофе и сообщил, что запасы на складах, которые отслеживает ICE, продолжают снижаться.

Цены, вероятно, останутся на высоком уровне на фоне повышенных затрат на перевозки, высокой стоимости удобрений и сохраняющегося дефицита рабочей силы.