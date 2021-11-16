Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст считает, что приостановка сертификации "Северного потока 2" повысит цены на газ, сообщила пресс-служба парламентской фракции.
"Приостановка процесса сертификации "Северного потока 2" Федеральным сетевым агентством еще больше повысит цены на газ", - заявил Эрнст во вторник.
Он заявил, что энергетический сектор - это центральная сфера инфраструктуры ФРГ.
"Здесь энергообеспечению не должны мешать идеологические барьеры и политические мотивы", - подчеркнул Эрнст.
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