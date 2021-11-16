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ТЭК 16.11.2021 20:11

Глава комитета бундестага ожидает дальнейшего роста цен на газ из-за ситуации с "Северным потоком 2"

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст считает, что приостановка сертификации "Северного потока 2" повысит цены на газ, сообщила пресс-служба парламентской фракции.

"Приостановка процесса сертификации "Северного потока 2" Федеральным сетевым агентством еще больше повысит цены на газ", - заявил Эрнст во вторник.

Он заявил, что энергетический сектор - это центральная сфера инфраструктуры ФРГ.

"Здесь энергообеспечению не должны мешать идеологические барьеры и политические мотивы", - подчеркнул Эрнст.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БУНДЕСТАГ, ГАЗОПРОВОД, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]