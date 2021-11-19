ЦБ РФ в октябре увеличил объем золота в резервах примерно на 0,1 млн унций

Банк России в октябре увеличил объем золота в резервах примерно на 0,1 млн унций, следует из его данных.

Это соответствует нескольким тоннам драгметалла, формат данных ЦБ РФ не позволяет дать более точную оценку.

По состоянию на 1 ноября объем запасов монетарного золота в составе международных резервов РФ составил 74 млн унций (около 2,302 тыс. тонн). На начало октября этот показатель составлял 73,9 млн унций (около 2,299 тыс. тонн). Рост в октябре был незначительным, на десятую долю процента.

При этом стоимость золота в резервах, как следует из материалов ЦБ, за месяц выросла на 3,3%, до $132,9 млрд. Это 21,3% совокупного объема резервов РФ.

В целом объем золота в резервах незначительно вырос с начала года, а в денежном выражении сократился на 4,2% за 10 месяцев.

ЦБ РФ активно покупал золото в 2014-2019 годах и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок. Однако весной 2020 года объявил, что приостанавливает закупку драгметалла - и действительно, с тех пор динамика объема золота в резервах была незначительной.