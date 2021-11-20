Подозреваемому в коррупции экс-премьеру Кыргызстана смягчили меру наказания на подписку о невыезде

Бывший премьер-министр КыргызстанаТемир Сариев, подозреваемый в коррупции вокруг золотодобывающего рудника Кумтор, освобожден из-под стражи, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека.

"Постановлением Первомайского районного суда Бишкека подозреваемому Темиру Сариеву ранее примененная мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на меру пресечения в виде подписки о невыезде", - сказал представитель суда.

Сариев был задержан 3 августа этого года по делу о коррупции при реализации проекта "Кумтор". По данным Госкомитета нацбезопасности страны, установлено, что Сариев, будучи министром экономики, занизил сумму экологического ущерба от работы рудника "Кумтор" на несколько миллиардов сомов (1$ = 84 сома), в результате чего государству был причинен колоссальный ущерб.

Сариев занимал пост премьера Кыргызстанав 2015-2016 годах. С 2011 по 2015 год был министром экономики страны.