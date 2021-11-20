Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9305 RUR   0.0233 GBR   2.2925 TRY   0.1528

Цена на нефть

18.11 $/bbl   WTI 79.01 0.65 Brent 81.24 0.96

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 20.11.2021 17:16

Подозреваемому в коррупции экс-премьеру Кыргызстана смягчили меру наказания на подписку о невыезде

Бывший премьер-министр КыргызстанаТемир Сариев, подозреваемый в коррупции вокруг золотодобывающего рудника Кумтор, освобожден из-под стражи, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека.

"Постановлением Первомайского районного суда Бишкека подозреваемому Темиру Сариеву ранее примененная мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на меру пресечения в виде подписки о невыезде", - сказал представитель суда.

Сариев был задержан 3 августа этого года по делу о коррупции при реализации проекта "Кумтор". По данным Госкомитета нацбезопасности страны, установлено, что Сариев, будучи министром экономики, занизил сумму экологического ущерба от работы рудника "Кумтор" на несколько миллиардов сомов (1$ = 84 сома), в результате чего государству был причинен колоссальный ущерб.

Сариев занимал пост премьера Кыргызстанав 2015-2016 годах. С 2011 по 2015 год был министром экономики страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]