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Транспорт и связь 20.11.2021 20:05

Космический корабль Cygnus покинул МКС и отправился в автономный полет

Американский грузовой космический корабль Cygnus ("Сигнус") корпорации Northrop Grumman после трехмесячного пребывания в составе Международной космической станции (МКС) в субботу отстыковался от нее и отправился в автономный полет, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Операция по отстыковке "грузовика" от американского сегмента станции - модуля Unity была проведена в 11:00 по времени Восточного побережья США (20:00). С помощью 17-метровой дистанционной руки-манипулятора Canadarm-2 корабль был отведен от станции на безопасное расстояние и выпущен в автономный полет. Cygnus забрал с собой со станции мусор и отходы.

В ходе автономного полета корабля на нем с помощью специальных датчиков будут проводиться исследования эффективности его термозащиты. По командам из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне 15 декабря он будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.

Как сообщало NASA, выведенный на орбиту с помощью ракеты-носителя Antares "грузовик" Cygnus 12 августа доставил на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Миссия была осуществлена в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

Это уже 16-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman на МКС. Один из них был неудачным в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

В настоящее время на станции находится семь человек, в том числе космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавт NASA Марк Ванде Хай, а также прибывшие 12 ноября на корабле Crew Dragon-3 компании SpaceX астронавты NASA Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер. Предполагается, что экипаж Crew Dragon-3 будет работать на станции шесть месяцев - до апреля 2022 года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]