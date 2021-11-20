Космический корабль Cygnus покинул МКС и отправился в автономный полет

Американский грузовой космический корабль Cygnus ("Сигнус") корпорации Northrop Grumman после трехмесячного пребывания в составе Международной космической станции (МКС) в субботу отстыковался от нее и отправился в автономный полет, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Операция по отстыковке "грузовика" от американского сегмента станции - модуля Unity была проведена в 11:00 по времени Восточного побережья США (20:00). С помощью 17-метровой дистанционной руки-манипулятора Canadarm-2 корабль был отведен от станции на безопасное расстояние и выпущен в автономный полет. Cygnus забрал с собой со станции мусор и отходы.
В ходе автономного полета корабля на нем с помощью специальных датчиков будут проводиться исследования эффективности его термозащиты. По командам из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне 15 декабря он будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.
Как сообщало NASA, выведенный на орбиту с помощью ракеты-носителя Antares "грузовик" Cygnus 12 августа доставил на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.
Миссия была осуществлена в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.
Это уже 16-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman на МКС. Один из них был неудачным в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.
В настоящее время на станции находится семь человек, в том числе космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавт NASA Марк Ванде Хай, а также прибывшие 12 ноября на корабле Crew Dragon-3 компании SpaceX астронавты NASA Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер. Предполагается, что экипаж Crew Dragon-3 будет работать на станции шесть месяцев - до апреля 2022 года.
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