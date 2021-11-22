Президент Азербайджана принял представителя президента Южной Кореи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял председателя Комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Чонг Су Парка.

Информация о встрече опубликована на официальном сайте президента Азербайджана.

Э.Шафиев