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Индекс заболеваемости коронавирусом в ФРГ достиг нового пика

Индекс заболеваемости коронавирусом в ФРГ во вторник достиг нового пика и составил 399,8 (новых случаев заболевания на 100 тысяч человек за неделю), сообщает национальный институт Роберта Коха.

Накануне индекс составлял 386,5, в минувшую пятницу - 340,7.

За время пандемии общее число заболевших составило 5 млн. 430 тыс. 911 человек, всего зарегистрировано 99 тыс. 433 случая смерти пациентов с коронавирусом.

Уходящий канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник сказала, что считает "очень драматичным" рост распространения коронавируса в ФРГ. По ее мнению, многие граждане не понимают серьезности ситуации и отказываются прививаться, если бы они это сделали, то это помогло бы всем гражданам ФРГ.

Она также высказалась за ужесточение мер по подавлению пандемии в федеральных землях ФРГ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРГ, КОРОНАВИРУС, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]