Индекс заболеваемости коронавирусом в ФРГ достиг нового пика

Индекс заболеваемости коронавирусом в ФРГ во вторник достиг нового пика и составил 399,8 (новых случаев заболевания на 100 тысяч человек за неделю), сообщает национальный институт Роберта Коха.
Накануне индекс составлял 386,5, в минувшую пятницу - 340,7.
За время пандемии общее число заболевших составило 5 млн. 430 тыс. 911 человек, всего зарегистрировано 99 тыс. 433 случая смерти пациентов с коронавирусом.
Уходящий канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник сказала, что считает "очень драматичным" рост распространения коронавируса в ФРГ. По ее мнению, многие граждане не понимают серьезности ситуации и отказываются прививаться, если бы они это сделали, то это помогло бы всем гражданам ФРГ.
Она также высказалась за ужесточение мер по подавлению пандемии в федеральных землях ФРГ.
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