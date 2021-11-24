Премьер Швеции подала в отставку спустя несколько часов после избрания

Первая женщина премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку спустя несколько часов после избрания из-за выхода партии "зеленых" из коалиции, сообщает в среду Associated Press.
"Я не хочу возглавлять правительство, в котором могут быть основания для сомнений в его легитимности", - заявила Андерссон на пресс-конференции.
Она сообщила спикеру парламента Андреасу Норлену, что в дальнейшем будет готова возглавить однопартийное правительство, в котором будет представлена только ее Социал-демократическая рабочая партия.
Норлен подтвердил отставку премьер-министра и заявил, что свяжется с лидерами других партий, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.
Бюджет, предложенный правительством, был отклонен в пользу другого, который представила оппозиция, в которую входит партия "Шведские демократы", являющаяся националистической и правопопулистской. Андерссон поначалу заявила, что может управлять страной с бюджетом, представленным оппозицией, однако партии "зеленых" не понравилось, что в разработке бюджета участвовали "Шведские демократы", из-за чего партия покинула правительство.
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