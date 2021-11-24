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Дальнее зарубежье 24.11.2021 22:02

Премьер Швеции подала в отставку спустя несколько часов после избрания

Первая женщина премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку спустя несколько часов после избрания из-за выхода партии "зеленых" из коалиции, сообщает в среду Associated Press.

"Я не хочу возглавлять правительство, в котором могут быть основания для сомнений в его легитимности", - заявила Андерссон на пресс-конференции.

Она сообщила спикеру парламента Андреасу Норлену, что в дальнейшем будет готова возглавить однопартийное правительство, в котором будет представлена только ее Социал-демократическая рабочая партия.

Норлен подтвердил отставку премьер-министра и заявил, что свяжется с лидерами других партий, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Бюджет, предложенный правительством, был отклонен в пользу другого, который представила оппозиция, в которую входит партия "Шведские демократы", являющаяся националистической и правопопулистской. Андерссон поначалу заявила, что может управлять страной с бюджетом, представленным оппозицией, однако партии "зеленых" не понравилось, что в разработке бюджета участвовали "Шведские демократы", из-за чего партия покинула правительство.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]