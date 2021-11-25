Игорь Окаев назначен председателем правления ВТБ (Азербайджан)

Председателем правления банка ВТБ (Азербайджан) назначен Игорь Окаев.Он будет отвечать за реализацию стратегических задач, среди которых – развитие бизнеса ВТБ в Азербайджане, двукратныйрост клиентской базы и цифровизация.

Основными задачами Игоря Окаева на посту главы ВТБ (Азербайджан) станут реализация стратегии банка, рост финансовых показателей, в том числе за счет цифровизации и внедрения новых продуктов и услуг. К 2023 году ВТБ в Азербайджане планирует обслуживать около 70 тысяч розничных клиентов и порядка 3,5 тысячкомпаний и предприятий. Доля продаж в цифровых каналах банка должна достичь 80% для физических и 85% − для юридических лиц.

«Перед руководством наших дочерних банков стоят задачи по внедрению передовых продуктов и сервисов для клиентов и укреплению рыночных позиций в странах присутствия. Азербайджан–важный рынок для дальнейшего развития нашего бизнеса. ВТБ активно работает над привлечением инвестиций в республику, в частности, в реальный сектор экономики. Мы применяем наши лучшие практики и технологические решения в сфере финансовых услуг, адаптируя их для жителей и бизнеса страны. Эту работу банк продолжит под руководством Игоря Окаева, знания и опыт которого помогут с успехом реализовать стратегию группы ВТБ в Азербайджане», − отметил Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ.

Игорь Окаев окончил факультет международных экономических отношений Азербайджанского государственного экономического университета. Работает в банковской сфере с 2003 года. Ранее занимал руководящие позиции в Unibank, в 2019 году был назначен первым заместителем председателя правления банка, в 2020 году исполнительным директором Unibank (СЕО). В 2016-2017 годах также являлся членом правления ивозглавлял департаменты развития корпоративного и розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан).

По итогам третьего квартала 2021 года активы ВТБ (Азербайджан) превысили 230,5 млн манатов, увеличившись с начала года на 7,3%. Кредитный портфель вырос на 38% и составил 168,3 млн манатов, рост депозитного портфеля составил 16,8% - до 96,2 млн манатов.