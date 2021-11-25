Путин: Москва и Белград найдут приемлемое решение по условиям нового газового контракта

Москва и Белград найдут приемлемое решение по условиям нового контракта на поставку газа, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сербским коллегой Александаром Вучичем.

"Думаю, что мы договоримся, поручим хозяйствующим субъектам довести соответствующую работу до конца. Найдем такое решение, которое будет приемлемо для наших сербских партнеров", - отметил Путин.

Он также отметил, что в декабре в Россию приедет премьер-министр Сербии.