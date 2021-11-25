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ТЭК 25.11.2021 18:40

Путин: Москва и Белград найдут приемлемое решение по условиям нового газового контракта

Москва и Белград найдут приемлемое решение по условиям нового контракта на поставку газа, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сербским коллегой Александаром Вучичем.

"Думаю, что мы договоримся, поручим хозяйствующим субъектам довести соответствующую работу до конца. Найдем такое решение, которое будет приемлемо для наших сербских партнеров", - отметил Путин.

Он также отметил, что в декабре в Россию приедет премьер-министр Сербии.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]