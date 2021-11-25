Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг АИКГФ на уровне BB+, прогноз «стабильный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте «Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда» (АИКГФ) на уровне "BB+", отмечается в сообщении агентства.

Прогноз рейтингов подтвержден «стабильный», сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

«Подтверждение рейтингов отражает неизменный взгляд Fitch на прочные связи фонда с правительством Азербайджана и его стратегическую важность в обеспечении доступным жильем и развитии деловой среды за счет содействия финансированию малых и средних предприятий (МСП). Fitch считает способность и готовность правительства оказывать поддержку фонду как очень высокую», - говорится в сообщении.

Агентство подчеркивает, что Фонд продолжает получать солидную поддержку со стороны государства. «С целью финансирования социальной ипотеки Фонд ежегодно получает от государства вливания капитала, которые в 2020 году составили 161 млн манатов. В целом, государственная поддержка составила около 45-50% активов фонда по состоянию на конец 2020 год», - отмечает Fitch.

На 2021 год власти Азербайджана одобрили капитальные инъекции в фонд на уровне 71 млн манатов и 16,5 млн манатов на субсидирование сектора МСП.

На 2022 год поддержка предусмотрена на уровне около 100 млн манатов, большая часть этих средств предназначена для предоставления социальной ипотеки, но также включает финансирование с целью субсидирования кредитов малому и среднему бизнесу.

Fitch подчеркивает, что АИКГФ является прибыльным. В 2020 году прибыль фонда составила 7,2 млн манатов против 18,7 млн манатов годом ранее. Активы фонда на конец 2020 года составили 1,1 млрд манатов (рост на 14% по сравнению с 2019 годом), в них преобладают ипотечные кредиты. «Качество ипотечного портфеля остается стабильным, при этом проблемные кредиты составляют всего 2,8% от общего объема ипотечных кредитов на конец 2020 года против 1,7% в 2019 году», - отмечается в сообщении.

Агентство отмечает, что может повысить/понизить кредитный рейтинг фонда в случае пересмотра положительного/негативного действия в отношении суверенных рейтингов Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ). Все акции общества принадлежат государству.

А.Азизов