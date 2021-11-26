Законодатели США прибыли на Тайвань для встречи с местными чиновниками

Группа из пяти законодателей США прибыла на Тайвань, чтобы встретиться с правительственными чиновниками, сообщают американские СМИ.
Делегация во главе с председателем комитета палаты представителей по делам ветеранов демократом Марком Такано приземлилась в аэропорту Суншань Тайбэя поздно вечером в четверг.
"После празднования Дня благодарения с американскими военными в Южной Корее я только что приземлилась на Тайване. После остановок в Японии и Корее будет полезно пообщаться с лидерами здесь, чтобы обсудить целый ряд вопросов экономики и национальной безопасности", - написала в твиттере одна из членов делегации, законодатель Элисса Слоткин.
Она также сообщила, что посольство Китая в Вашингтоне пыталось отговорить ее от поездки на Тайвань.
В состав делегации вошло пять законодателей. Кроме Слоткин и Такано, в ней члены палаты представителей Сара Джейкобс, Нэнси Мейс и Колин Оллред.
Ожидается, что они встретятся с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и другими правительственными лидерами, включая главу оборонного ведомства Тайваня Цю Гоячэна.
Американский институт на Тайване - фактическое посольство США в Тайбэе - поздно вечером объявил, что группа пробудет на Тайване до пятницы.
"Делегация Конгресса встретится с высокопоставленными лидерами Тайваня, чтобы обсудить американо-тайваньские отношения, региональную безопасность и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении института.
Визит состоялся всего через несколько дней после того, как президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели виртуальный саммит, в ходе которого также обсуждали Тайвань.
Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. Этот вопрос является одним из самых чувствительных в отношениях США и Китая.
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