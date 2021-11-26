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Дальнее зарубежье 26.11.2021 10:18

В Германии поставлен новый рекорд по числу случаев заражения COVID-19 - университет Коха

В ФРГ за минувшие сутки выявлено 76 тыс. 414 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является самым высоким суточным показателем за время пандемии COVID-19, сообщил германский институт Роберта Коха.

Всего в Германии зафиксировано 5 млн 650 тыс. 170 заболевших, число летальных исходов превысило 100 тыс.

О серьезности распространения вируса заявила журналистам исполняющий обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель. Она сообщила, что обсудила ситуацию с вероятным будущим канцлером Олафом Шольцем, высказалась за возможное ограничение контактов между людьми.

В то же время, власти ряда регионов Германии вводят собственные меры локдауна для предотвращения роста числа инфицированных.

Так, в 11 регионах Баварии, которая является одним из лидеров в стране по числу заболеваний и отказов от вакцинации, максимально возможные ограничительные меры уже введены.

Как сообщила 23 ноября Всемирная организация здравоохранения, к марту смертность от коронавируса в Европе может превысить 2 млн человек. На прошлой неделе число зарегистрированных смертей увеличилось почти до 4,2 тыс. в день с 2,1 тыс. в конце сентября.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОРОНАВИРУС, РАСПРОСТРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]