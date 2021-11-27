Японский премьер намерен укреплять оборону в условиях угроз со стороны Китая и Северной Кореи

Премьер-министр Японии Фумио Кисидав субботу подтвердил свое обещание рассмотреть "все варианты"укрепления оборонных возможностей страны в условиях растущих угроз со стороны Китая и Северной Кореи, сообщают японские СМИ.
"Я рассматриваю все варианты, в том числе обладание так называемой способностью наносить удары по вражеским базам, для дальнейшего укрепления необходимой оборонной мощи", - сказал Кисида на встрече с военнослужащими сил самообороны.
Он отметил: "Обстановка в области безопасности, окружающая Японию, стремительно меняется с беспрецедентной скоростью. То, что раньше описывалось только в научно-фантастических романах, сегодня является реальностью".
Это, как пишут СМИ, связано с тем, что Северная Корея продолжает испытывать баллистические ракеты, а Китай продолжает наращивать военную мощь и активизирует все более агрессивную деятельность в регионе.
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