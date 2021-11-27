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Дальнее зарубежье 27.11.2021 09:00

Японский премьер намерен укреплять оборону в условиях угроз со стороны Китая и Северной Кореи

Премьер-министр Японии Фумио Кисидав субботу подтвердил свое обещание рассмотреть "все варианты"укрепления оборонных возможностей страны в условиях растущих угроз со стороны Китая и Северной Кореи, сообщают японские СМИ.

"Я рассматриваю все варианты, в том числе обладание так называемой способностью наносить удары по вражеским базам, для дальнейшего укрепления необходимой оборонной мощи", - сказал Кисида на встрече с военнослужащими сил самообороны.

Он отметил: "Обстановка в области безопасности, окружающая Японию, стремительно меняется с беспрецедентной скоростью. То, что раньше описывалось только в научно-фантастических романах, сегодня является реальностью".

Это, как пишут СМИ, связано с тем, что Северная Корея продолжает испытывать баллистические ракеты, а Китай продолжает наращивать военную мощь и активизирует все более агрессивную деятельность в регионе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]