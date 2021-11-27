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СНГ 27.11.2021 09:32

"Единая Россия", вероятно, переизберет Медведева своим председателем - источники

Партия "Единая Россия" на съезде 4 декабря с высокой долей вероятности может переизбрать своим председателем Дмитрия Медведева, сообщили "Интерфаксу" два информированных источника.

По словам одного из них, Медведев - наиболее вероятный кандидат на должность председателя партии. Другой собеседник агентства отметил, что на съезде сенсаций не ожидается и на голосование будет предложена кандидатура Медведева.

Отчетно-выборный этап съезда "Единой России" состоится 4 декабря в Москве - дата приурочена к 20-летию партии.

Как ожидается, в ходе съезда делегаты изберут после пятилетнего периода полномочий предыдущего состава все партийные руководящие органы, включая генеральный и высший советы, центральную контрольную комиссию, и председателя партии.

Медведев возглавляет "Единую Россию" с мая 2012 года, переизбирался на пост председателя в 2017 году.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]