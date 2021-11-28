Израиль решил две недели не пускать на свою территорию иностранцев

Правительство Израиля приняло решение временно закрыть въезд в страну для всех иностранцев, чтобы сдержать распространение нового штамма COVID-19 "омикрон".

Соответствующее заявление было сделано после ночного заседания Кабинета министров, на котором обсуждалось восстановление ранее смягченных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

"В настоящее время мы находимся в периоде неопределенности", - заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт в начале заседания.

Он сказал, что его цель - сохранить "открытый Израиль с функционирующей экономикой и открытой системой образования".

Решение о закрытии страны для иностранцев продлится 14 дней. Кроме того, израильтянам запрещается посещать 50 африканских стран, которые помещены властями Израиля в "красную зону". Жители страны, прибывающие с африканского континента, обязаны пройти карантин. Все те граждане Израиля, которые уже прибыли из Африки, вероятно, будут проверены в ближайшие дни в качестве меры предосторожности.

К настоящему моменту в Израиле выявлен один случай инфицирования "омикроном".