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Дальнее зарубежье 28.11.2021 09:51

Израиль решил две недели не пускать на свою территорию иностранцев

Правительство Израиля приняло решение временно закрыть въезд в страну для всех иностранцев, чтобы сдержать распространение нового штамма COVID-19 "омикрон".

Соответствующее заявление было сделано после ночного заседания Кабинета министров, на котором обсуждалось восстановление ранее смягченных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

"В настоящее время мы находимся в периоде неопределенности", - заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт в начале заседания.

Он сказал, что его цель - сохранить "открытый Израиль с функционирующей экономикой и открытой системой образования".

Решение о закрытии страны для иностранцев продлится 14 дней. Кроме того, израильтянам запрещается посещать 50 африканских стран, которые помещены властями Израиля в "красную зону". Жители страны, прибывающие с африканского континента, обязаны пройти карантин. Все те граждане Израиля, которые уже прибыли из Африки, вероятно, будут проверены в ближайшие дни в качестве меры предосторожности.

К настоящему моменту в Израиле выявлен один случай инфицирования "омикроном".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]