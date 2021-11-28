Алиев и Эрдоган провели встречу в Ашхабаде

28 ноября в Ашхабаде состоялась встреча президентов Турции и Азербайджана Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева, сообщает агентство "Анадолу".

"Переговоры прошли по окончании 15-го саммита глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС)", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что лидеры двух государств встретились в отеле "Каракум" за закрытыми дверями.