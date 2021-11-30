В Японии подтвердили первый в стране случай заражения штаммом COVID-19 омикрон

В Японии во вторник подтвердили первый в стране случай заражения новым штаммом коронавируса, которому ВОЗ ранее присвоила название "омикрон", сообщает телеканал NHK.
По его данным, заразившийся данным штаммом недавно прибыл в Японию из Намибии.
Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что в целях предотвращения проникновения в страну южноафриканского штамма коронавируса "омикрон" со вторника запрещается въезд на японскую территорию всех иностранцев. Этим запретом отменяются послабления на въезд в Японию для ряда категорий иностранцев, введенные с 8 ноября.
Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.
Случаи заражения данным штаммом зафиксировали в разных регионах мира, в частности, в Европе и Северной Америке.
Алиев обсудил с министром оборонной промышленности Пакистана расширение формата сотрудничества Баку-Анкара-Исламабад
ЕС готов содействовать восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура – посол в Азербайджане
Международный суд ООН вынесет 7 декабря решение по иску Азербайджана против Армении
Центр поддержки экспорта за 11 месяцев содействовал экспорту из Азербайджана товаров на $215 млн
Кремль назвал условием переговоров с Украиной о транзите газа после 2024г наличие конечных покупателей в Европе
UnitedHealth ожидает выручку в 2022г в $317-320 млрд, в 2021г - около $287 млрд
Глава Microsoft Сатья Наделла продал половину принадлежащих ему акций компании на $285 млн
С ноября 2020 года в результате подрыва на минах в Карабахе погибли 24 гражданских лиц – Агентство по разминированию Азербайджана
Штамм COVID-19 омикрон выявили почти в 20 странах и регионах мира
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Опасности мобильного банкинга, растущее число инфостилеров и новые атаки на криптовалюту: что ждёт финсектор в 2022 году
Государственное агентство по профессиональному образованию и компания Azerconnect подписали меморандум о взаимопонимании
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог