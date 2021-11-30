Минэкономики Украины оценивает долю теневой экономики в ВВП страны в 31%

Уровень теневой экономики на Украине в январе-июне 2021 года составил 31% ВВП, сообщило министерство экономики страны со ссылкой на предварительные расчеты.

"По предварительным расчетам Минэкономики, уровень теневой экономики в январе-июне 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года не изменился и составил 31% от объема официального ВВП", - говорится в аналитической записке ведомства "Теневая экономика. Общие тенденции" за ноябрь 2021 года.

При этом два из четырех методов оценки уровня "тени" зафиксировали увеличение уровня теневой экономики за указанный период: электрический метод - на 2 процентных пункта (п.п.), до 28% ВВП, монетарный - также на 2 п.п., до 33% ВВП.

По данным Минэкономики, увеличение уровня "тени" по электрическому методу обусловлено повышенным спросом на энергетические ресурсы в условиях наращивания активности, прежде всего, металлургическими предприятиями и машиностроительными.

Рост "тени" по монетарному методу происходил на фоне роста наличного оборота, темпы расширения которого оставались значительными: 20,7% в годовом измерении в июне 2021 года. Впрочем, имело место и объективное в период пандемических ограничений увеличение объема безналичных расчетов, отмечает Минэкономики.

"Так что остается актуальной гипотеза, что при новых моделях поведения населения формируются нетрадиционные безналичные каналы тенизации, которые не охвачены полностью существующим методом расчета", - сообщают авторы аналитической записки.

В то же время метод "расходы населения - розничный товарооборот и услуги" продемонстрировал снижение "тени" на 2 п.п., до 23%, а метод убыточности предприятий - на 10 п.п., до 22% ВВП, что обусловлено объективными причинами. Во-первых, постепенное оживление деловой активности на фоне адаптации предприятий к перманентным ограничениям и, как следствие, улучшение финрезультатов их работы в отчетном периоде. Вторая причина - вероятное ограничение традиционных каналов теневой деятельности, что стало одним из нетипичных проявлений коронакризиса, поясняет министерство.

Говоря о методе убыточности предприятий, Минэкономики отмечает, что практически все виды экономической деятельности, помимо строительства, показали тенденцию к сокращению уровня теневой экономики.

Что же касается метода "расходы населения - розничный товарооборот и услуги", то здесь расчеты министерства могли не учесть торговлю "неорганизованными" интернет-площадками, которые в некоторой степени заместили остановленные в результате карантинных ограничений неорганизованные точки торговли.

При этом отмечается, что расчет уровня теневой экономики осуществлен с использованием усовершенствованных методических рекомендаций, утвержденных приказом Минэкономики от 20 января.

Главной причиной сохранения высокого уровня теневой экономики является естественное желание бизнеса не потерять активы в условиях коронакризиса с ее неординарными проявлениями, непрогнозируемыми во времени, резюмирует министерство.

Как сообщалось ранее, стратегия развития финансового сектора, утвержденная украинскими властями, предусматривает снижение доли теневой экономики в ВВП Украины до 2025 года до не более чем 20%.