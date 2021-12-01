НАНА направит почти 1 млн манатов на ремонт в учреждениях и организациях

Управление делами Национальной академии наук (НАНА) Азербайджана привлекло ООО «AZSANTEXPLAST» ко второму этапу ремонта ряда научных учреждений и организаций НАНА, включая административные и лабораторные здания, производственные, вспомогательные и другие здания, служебные помещения, в том числе соответствующие участки.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с AZSANTEXPLAST заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 921 тыс. 413,45 манат.

Э.Шафиев