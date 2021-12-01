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Инфраструктура и тендеры 01.12.2021 10:21

НАНА направит почти 1 млн манатов на ремонт в учреждениях и организациях

Управление делами Национальной академии наук (НАНА) Азербайджана привлекло ООО «AZSANTEXPLAST» ко второму этапу ремонта ряда научных учреждений и организаций НАНА, включая административные и лабораторные здания, производственные, вспомогательные и другие здания, служебные помещения, в том числе соответствующие участки.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с AZSANTEXPLAST заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 921 тыс. 413,45 манат.

Э.Шафиев

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Тэги: НАНА, РЕМОНТ, КОНТРАКТ


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НАНА направит 1 млн манатов на ремонт в своих структурах и организациях

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]