Совет ЕС решил предоставить Украине 31 млн евро на укрепление обороны - глава МИД

Совет ЕС принял решение предоставить Украине EUR31 млн на укрепление оборонных возможностей в рамках вновь созданного Европейского фонда обеспечения мира, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Пакет помощи будет включать предоставление материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала Вооруженных сил Украины по четырем направлениям: медицины, инженерных возможностей и мероприятий по разминированию, мобильности и логистике, кибербезопасности", - написал Кулеба в Twitter в четверг.
По словам министра, украинская дипломатия "настойчиво и системно работала над достижением этого результата и, наконец, имеем положительное решение благодаря длительной и плодотворной дискуссии украинских дипломатов с институтами Евросоюза и его государствами-членами".
"Высоко ценим этот шаг, который еще раз засвидетельствовал стратегический характер отношений Украина-ЕС", - резюмировал Кулеба.
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