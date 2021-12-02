Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9253 RUR   0.0229 GBR   2.2596 TRY   0.1264

Цена на нефть

01.12 $/bbl   WTI 65.57 -0.61 Brent 68.87 -0.36

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 02.12.2021 17:39

Anglo Asian Mining plc получила доступ к месторождению на юго-западе Азербайджана, проведет оценку контрактной площади

Руководство британской компании Anglo Asian Mining plc (ААМ - оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане – ИФ-Аз) в текущем месяце посетит Зангиланский район Азербайджана (экономический район Восточный Зангезур, юго-запад страны) с целью оценки контрактной площади золотоносного месторождения Веджнали, говорится в сообщении компании.

Зангиланский район, граничащий с Арменией и Ираном, был освобожден от армянской оккупации осенью 2020 года.

«Anglo Asian Mining plc рада сообщить, что правительство Азербайджана предоставило сотрудникам компании доступ в Зангиланский район. Члены высшего руководства компании, включая главного исполнительного директора и президента Резу Вазири, отправятся в Зангилан в начале декабря для оценки контрактной площади Веджналы, в том числе существующих рудников на этом участке», - говорится в информации.

Работа, которую предстоит проделать во время оценки, включает следующее: исследование запасов и взятие геологических проб; исследование входов в подземный рудник; осмотр рудника; оценка работ, необходимых для размещения сотрудников на контрактной площади.

«Данная оценка является первым этапом разработки месторождения. Компания рассчитывает начать разведку на месторождении Веджнали в ближайшем будущем», - подчеркивает компания.

Как сообщалось ранее, власти Азербайджана в настоящее время ведут подготовительную работу с целью подать в суд на иностранные компании, которые вели незаконную разработку месторождения Веджнали в период оккупации.

Контрактный участок Веджанлы расположен недалеко от сел Амирханлы и Агбен, его площадь составляет около 300 кв. км. Запасы месторождения согласно советской классификации составляют 6,5 тонн золота (C1 + C2) и 2,3 тонны золота (P1) и 3 тыс. тонн меди.

Контракт типа PSA между правительством Азербайджана и Anglo Asian Mining plc был подписан 21 августа 1997 года и предусматривает разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 т золота, 2,5 тыс. т серебра.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша, летом 2015 года - с рудника Гадир на месторождении Гедабек, с сентября 2017 года - рудника Угур на месторождении Гедабек.

В настоящее время Anglo Asian Mining добычу драгметаллов с контрактных площадей Гедабек и Гоша.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЗОЛОТО, МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ПЛАНЫ


Похожие новости


AzerGold планирует до 2029г разрабатывать золотоносное месторождение Човдар Британская ААМ в I полугодии 2023г начнет полномасштабную добычу драгметаллов на новом месторождении в Азербайджане Британский золотодобытчик открыл новое золотомедное месторождение Зафер в Азербайджане AzerGold ввело в разработку месторождение Агйохуш на западе Азербайджана AzerGold на днях начнет добычу золота на месторождении Агйохуш на западе Азербайджана

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]