Anglo Asian Mining plc получила доступ к месторождению на юго-западе Азербайджана, проведет оценку контрактной площади

Руководство британской компании Anglo Asian Mining plc (ААМ - оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане – ИФ-Аз) в текущем месяце посетит Зангиланский район Азербайджана (экономический район Восточный Зангезур, юго-запад страны) с целью оценки контрактной площади золотоносного месторождения Веджнали, говорится в сообщении компании.

Зангиланский район, граничащий с Арменией и Ираном, был освобожден от армянской оккупации осенью 2020 года.

«Anglo Asian Mining plc рада сообщить, что правительство Азербайджана предоставило сотрудникам компании доступ в Зангиланский район. Члены высшего руководства компании, включая главного исполнительного директора и президента Резу Вазири, отправятся в Зангилан в начале декабря для оценки контрактной площади Веджналы, в том числе существующих рудников на этом участке», - говорится в информации.

Работа, которую предстоит проделать во время оценки, включает следующее: исследование запасов и взятие геологических проб; исследование входов в подземный рудник; осмотр рудника; оценка работ, необходимых для размещения сотрудников на контрактной площади.

«Данная оценка является первым этапом разработки месторождения. Компания рассчитывает начать разведку на месторождении Веджнали в ближайшем будущем», - подчеркивает компания.

Как сообщалось ранее, власти Азербайджана в настоящее время ведут подготовительную работу с целью подать в суд на иностранные компании, которые вели незаконную разработку месторождения Веджнали в период оккупации.

Контрактный участок Веджанлы расположен недалеко от сел Амирханлы и Агбен, его площадь составляет около 300 кв. км. Запасы месторождения согласно советской классификации составляют 6,5 тонн золота (C1 + C2) и 2,3 тонны золота (P1) и 3 тыс. тонн меди.

Контракт типа PSA между правительством Азербайджана и Anglo Asian Mining plc был подписан 21 августа 1997 года и предусматривает разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 т золота, 2,5 тыс. т серебра.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша, летом 2015 года - с рудника Гадир на месторождении Гедабек, с сентября 2017 года - рудника Угур на месторождении Гедабек.

В настоящее время Anglo Asian Mining добычу драгметаллов с контрактных площадей Гедабек и Гоша.

А.Азизов