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Регион 02.12.2021 22:08

Грузия предлагает Азербайджану и Армении Тбилиси в качестве платформы для диалога - Залкалиани

Глава грузинского МИД Давид Залкалиани в рамках проходящего в Стокгольме 28-го заседания совета министров иностранных дел ОБСЕ провел в четверг беседу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Как заявил Залкалиани журналистам, на встрече сторонами была отмечена важность продолжения существующего стратегического партнерства между Грузией и США.

По его словам, США поддерживают стремления Грузии выступать в качестве медиатора на Южном Кавказе, в частности, в отношениях между Азербайджаном и Арменией.

Он отметил, что Грузия по-прежнему предлагает Азербайджану и Армении Тбилиси в качестве платформы для диалога.

Залкалиани сообщил, что выразил Блинкену благодарность за поддержку со стороны США в вопросах интеграции Грузии в НАТО.

По словам министра, накануне в Риге, где состоялось заседание глав МИД стран-членов НАТО, заявление госсекретаря США было очень четким и однозначным, что Грузия заслуживает, чтобы был признан тот прогресс, которого она достигла на пути интеграции в НАТО.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИД, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]