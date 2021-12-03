Глава МВД Австрии Нехаммер возглавил правящую партию и, как ожидается, станет канцлером

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер в пятницу стал лидером находящейся у власти правой Австрийской народной партии (АНП), что, как ожидается, даст ему возможность стать канцлером страны, передают европейские СМИ.

О назначении Нехаммера сообщили журналистам его однопартийцы. Теперь он возглавит правительство Австрии, если кандидатуру утвердит президент страны Александр Ван дер Беллен.

Необходимость в новом лидере в АНП возникла после того, как канцлер Александр Шалленберг объявил о намерении покинуть этот пост.