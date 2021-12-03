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Дальнее зарубежье 03.12.2021 15:28

Глава МВД Австрии Нехаммер возглавил правящую партию и, как ожидается, станет канцлером

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер в пятницу стал лидером находящейся у власти правой Австрийской народной партии (АНП), что, как ожидается, даст ему возможность стать канцлером страны, передают европейские СМИ.

О назначении Нехаммера сообщили журналистам его однопартийцы. Теперь он возглавит правительство Австрии, если кандидатуру утвердит президент страны Александр Ван дер Беллен.

Необходимость в новом лидере в АНП возникла после того, как канцлер Александр Шалленберг объявил о намерении покинуть этот пост.

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Тэги: АВСТРИЯ, КАНЦЛЕР, КАНДИДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]